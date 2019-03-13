В полиции назвали районы Воронежа, в которых чаще всего угоняют машины

СЕГОДНЯ 22:23 2019-03-13T22:24:54+03:00

Изменить размер текста: A A

195 краж автомобилей и 226 угонов зарегистрировано в регионе в прошлом году. Об этом рассказал Евгений Кузнецов, заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Воронежской области. Отметим разницу между этими двумя понятиями. Под кражей подразумевается дальнейшее использование чужого автомобиля, его продажа или разбор на запчасти. Угонами называют случаи, когда машину брали "покататься".

- За кражи задержано 65 лиц, за угоны - 153 лица. В суд направлено четыре уголовных дела в отношении организованных преступных групп, занимавшихся хищением автотранспорта, - отметил Евгений Кузнецов. - Количество преступлений с каждым годом уменьшается. Например, в 2014 году была зафиксирована 481 кража автомобиля.

Представитель полиции также назвал районы Воронежа, в которых чаще всего происходят подобные преступления. Это Коминтерновский и Левобережный. Треть украденных машин в 2018 году - иномарки, причем многие - премиум-класса.

ИСТОЧНИК KP.RU