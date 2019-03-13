2019-03-13T20:34:19+03:00
Звезды

Гоша Куценко представит воронежцам свой фильм

Премьера пройдет 20 марта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Гоша Куценко.Гоша Куценко.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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20 марта в Воронеж с премьерой своего фильма «Балканский рубеж» приедет Гоша Куценко. Год назад в интервью "Комсомолке" артист рассказывал о своем продюсерском опыте. Он занимался этой военной экшн-драмой о спецоперации в Косово больше четырех лет!

- «Балканский рубеж» - высокобюджетное, классное кино - умный политический детектив, боевик и героическая драма в одном. Про марш-бросок российских десантников в 1999-м на Приштину (Косово), взявших под контроль аэропорт «Слатина», который собирались захватить НАТО. 600 км наши военные проехали за ночь на БТР через всю Европу, несмотря на запреты. В тот момент человечество было близко к Третьей мировой. Удалось избежать большой войны, потому что случилась маленькая. И наши были миротворцами. Это фильм о чести и совести наших военных, о подвиге сотни парней, которые совершили бросок на 30 БТР, о людях, которые принимали решение и подвиг готовили. Этим фильмом я хотел бы поговорить о патриотизме, как понимаю его я. Он менее броский, молчаливый, мужественный, не кричит с трибуны, он в сердце у человека, - рассказал нам артист (подробнее Гоша Куценко: «Снимаю патриотический детектив про марш-бросок наших десантников в Косово»).

В картине кроме Куценко играют Антон Пампушный, Милош Бикович, Равшана Куркова, Гойко Митич, Эмир Кустурица.

Артист представит картину в кинотеатре "Синема парк" в Центре Галереи Чижова накануне старта фильма в официальном прокате: 20 марта в 17.30. Билеты уже в продаже

"Комсомолка" разыгрывает билеты на премьеру, подробности на нашей страничке в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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