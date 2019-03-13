В Воронеж прилетели грачи

СЕГОДНЯ 19:32 2019-03-13T19:33:51+03:00

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Весну в Воронежский заповедник принесли перелетные стаи грачей. В этом году они вернулись на шесть дней раньше обычного - 5 марта.

- В ближайшей к заповеднику колонии грачи уже осматривают прошлогодние гнезда, радостно каркают, кружат в воздухе, - сообщили в заповеднике. - Сразу после мартовских праздников прилетели первые полевые жаворонки, уже можно послушать их громкие песни. Прилетели также другие ближние мигранты, места зимовок которых находятся в Южной Европе или на Ближнем Востоке, а весенний прилет тесно связан с состоянием погоды - это зяблики, скворцы и серые цапли. Но это только передовые немногочисленные стаи или отдельные особи, так как в полях и лесах лежит снег, и птицам пока негде кормиться.

ИСТОЧНИК KP.RU