В 2018 году в Воронежской области возбудили 30 уголовных дел в связи с невыплатами зарплат, пенсий и пособий

СЕГОДНЯ 18:20 2019-03-13T18:20:35+03:00

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В Воронежской области продолжается работа по выявлению и погашению задолженности по заработной плате работников предприятий.

Основная часть предприятий, на которых была задолженность по зарплате в 2016 и 2017 годах, в 2018-2019-х погасила ее или существенно снизила, отметил руководитель департамента труда и занятости населения Воронежской области Юрий Бай.

Исключение составляют предприятия, попавшие в сложные финансово-экономические условия, к примеру, ОАО «Воронежтрубопроводстрой», ООО «КХПК», ООО «РАСКО», ООО «162 КЖИ».

Руководитель регионального следственного управления СК России Кирилл Левит сообщил, что в 2018 году в ведомство поступило 78 сообщений о преступлениях, связанных с невыплатой зарплаты, пенсий, стипендий, пособий. Возбудили 30 уголовных дел. Сумма ущерба, установленная в рамках расследованных дел, возмещена на 92,5%, в оставшейся части наложен арест на имущество обвиняемых.

ИСТОЧНИК KP.RU