2019-03-13T18:10:00+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет «RE:Форма танца»

В театре оперы и балета появится творческая лаборатория современной хореографии
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Воронежском театре оперы и балета будет действовать творческая лаборатория современной хореографии. Новый проект главный балетмейстер театра Александр Литягин назвал «RE:Форма танца». Постановки современного танца идут на сценах академических музыкальных театров. В репертуаре воронежской балетной труппы также присутствуют модерн-балеты и вечера современной хореографии. Но решили, что этого недостаточно.

Реализация творческого проекта пополнит балетный репертуар театра спектаклями ведущих российских постановщиков, работающих в различных стилях и направлениях - от неоклассики до contemporary dance, за плечами которых яркая танцевальная карьера, опыт собственных постановок на крупных театральных и фестивальных площадках, участие в громких телепроектах. Состав хореографов и программу «RE:Формы танца» Александр Литягин сообщит в марте.

Первая лаборатория современной хореографии покажет итоги своей работы уже в мае 2019 года. В течении недели на сцене театра пройдут вечера современной хореографии, объединяющие одноактные балета разных постановщиков. Одновременно на других площадках состоятся перформансы, мастер-классы, лекции и другие интересные события.

Проект задуман в рамках мероприятий, приуроченных к Году театра, он получил областной грант.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2018 году в Воронежской области возбудили 30 уголовных дел в связи с невыплатами зарплат, пенсий и пособий
Под Воронежем поймали экс-сотрудницу банка, которая перевела со счетов клиентов на свои более 24 млн рублей
В воронежском музее-диораме отметят День подводника
В школе под Воронежем оконное стекло разбило голову ученику
Воронежцы могут пожаловаться на замусоренные улицы в соцсеть мэрии
Жительница Воронежа, устроившая ДТП на улице Сакко и Ванцетти, ответит в суде за пьяное вождение
В Воронежской области после закрытия сахарного завода лишились работы 195 человек
В Воронежской области при странных обстоятельствах погибла 15-летняя девочка
В Воронежской области «Ауди» вылетела в кювет: пострадали двое детей
Известного воронежского актера Валерия Потанина похоронят 15 марта
В Воронеже поймали телефонного мошенника, обманувшего пенсионерок на 650 тысяч рублей
Обочины Курской и Тамбовской трасс под Воронежем превратились в свалки мусора
Воронежский таксист открыл стрельбу по надоевшему пассажиру
Воронежская облдума в 2018 году утвердила в должности мировых судей 27 кандидатов
Воронежцам споет Денис Майданов
"Есть прикурить?" Воронежский автослесарь продемонстрировал дистиллированный гоп-стоп
На воронежской трассе поймали наркокурьера с 2,5 кг «синтетики»
В Воронеже пройдет фестиваль «Крымская весна»
Воронежские следователи возбудили дело по факту обрушения трубы на Еремеева
Диагноз "корь" подтвердили у шести воронежцев
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
Скоропостижно скончался известный актер Воронежского драмтеатра
На выезде из Воронежа "Лада" протаранила столб: трое пострадавших
Дело главы воронежского "Дорожника" передали в суд
В Воронеже «Фольксваген-Пассат» сбил 16-летнего подростка на «зебре»