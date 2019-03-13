В Воронеже пройдет «RE:Форма танца»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-13T18:10:00+03:00

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Воронежском театре оперы и балета будет действовать творческая лаборатория современной хореографии. Новый проект главный балетмейстер театра Александр Литягин назвал «RE:Форма танца». Постановки современного танца идут на сценах академических музыкальных театров. В репертуаре воронежской балетной труппы также присутствуют модерн-балеты и вечера современной хореографии. Но решили, что этого недостаточно.

Реализация творческого проекта пополнит балетный репертуар театра спектаклями ведущих российских постановщиков, работающих в различных стилях и направлениях - от неоклассики до contemporary dance, за плечами которых яркая танцевальная карьера, опыт собственных постановок на крупных театральных и фестивальных площадках, участие в громких телепроектах. Состав хореографов и программу «RE:Формы танца» Александр Литягин сообщит в марте.

Первая лаборатория современной хореографии покажет итоги своей работы уже в мае 2019 года. В течении недели на сцене театра пройдут вечера современной хореографии, объединяющие одноактные балета разных постановщиков. Одновременно на других площадках состоятся перформансы, мастер-классы, лекции и другие интересные события.

Проект задуман в рамках мероприятий, приуроченных к Году театра, он получил областной грант.

ИСТОЧНИК KP.RU