В Воронеже с незаконной рекламой борются с помощью ... автодозвона

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-14T08:11:35+03:00

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В Центральном районе Воронежа в первый санитарный день весны провели зачистку от незаконной рекламы и объявлений. Уродующие вид города листовки облепили стены, опоры фонарей и линий электропередач, остановочные павильоны, стволы деревьев, водосточные трубы.

Сотрудники коммунальных служб и управы района прошлись по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кардашова, Карла Маркса, Театральной, Пушкинской, площади Ленина.

Но, к сожалению, оклейщиков одним уничтожением объявлений не остановить. Тогда в управе Центрального района нашли выход:

- Мы ставим на автодозвон телефоны, указанные в таких объявлениях, с приглашением на составление протокола о нарушении, - рассказали в управе. - Некоторые готовы оплатить штраф, только бы им перестали постоянно звонить.

ИСТОЧНИК KP.RU