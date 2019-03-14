2019-03-14T08:11:35+03:00
Общество

В Воронеже с незаконной рекламой борются с помощью ... автодозвона

Нарушители правил благоустройства сами проходят "сдаваться"
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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В Центральном районе Воронежа в первый санитарный день весны провели зачистку от незаконной рекламы и объявлений. Уродующие вид города листовки облепили стены, опоры фонарей и линий электропередач, остановочные павильоны, стволы деревьев, водосточные трубы.

Сотрудники коммунальных служб и управы района прошлись по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кардашова, Карла Маркса, Театральной, Пушкинской, площади Ленина.

Но, к сожалению, оклейщиков одним уничтожением объявлений не остановить. Тогда в управе Центрального района нашли выход:

- Мы ставим на автодозвон телефоны, указанные в таких объявлениях, с приглашением на составление протокола о нарушении, - рассказали в управе. - Некоторые готовы оплатить штраф, только бы им перестали постоянно звонить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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