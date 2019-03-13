Под Воронежем поймали экс-сотрудницу банка, которая перевела со счетов клиентов на свои более 24 млн рублей
Мошенница промышляла в Павловском районе
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В Павловске задержали аферистку, которая похитила у жертв более 24 млн рублей. Бывшая сотрудница одного из банков совершила хищение денег со счетов вкладчиков.
Используя служебные полномочия, 38-летняя женщина переводила средства клиентов на подконтрольные ей банковские счета. А после совершения хищений «залегла на дно» в арендованных квартирах в Воронеже. Но когда вернулась в Павловск, ее сразу задержали полицейские.
От действий мошенницы пострадали 10 вкладчиков, общая сумма ущерба составила более 24 млн рублей.
За мошенничество даме грозит до десяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU