2019-03-13T17:05:28+03:00
Происшествия

Под Воронежем поймали экс-сотрудницу банка, которая перевела со счетов клиентов на свои более 24 млн рублей

Мошенница промышляла в Павловском районе
Ярослав ИВАНОВ
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В Павловске задержали аферистку, которая похитила у жертв более 24 млн рублей. Бывшая сотрудница одного из банков совершила хищение денег со счетов вкладчиков.

Используя служебные полномочия, 38-летняя женщина переводила средства клиентов на подконтрольные ей банковские счета. А после совершения хищений «залегла на дно» в арендованных квартирах в Воронеже. Но когда вернулась в Павловск, ее сразу задержали полицейские.

От действий мошенницы пострадали 10 вкладчиков, общая сумма ущерба составила более 24 млн рублей.

За мошенничество даме грозит до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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