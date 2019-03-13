В воронежском музее-диораме отметят День подводника

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-13T16:41:17+03:00

В программе показ докфильмов и экскурсия по обновленной морской экспозиции

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16 марта в Воронеже отметят День моряка-подводника. В музее-диораме (Ленинский пр-т, 94) пройдет встреча поколений в честь 113-ой годовщины основания Подводных сил России с участием ветеранов ВМФ и допризывной молодежи, организованная совместно с региональной общественной организацией «Колыбель русского военного флота».

Участников познакомят с обновленной морской экспозицией музея-диорамы, пройдет показ новых тематических докфильмов.

Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU