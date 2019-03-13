В школе под Воронежем оконное стекло разбило голову ученику

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-13T16:34:41+03:00

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

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Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в школе - по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Инцидент произошел около 11.30 11 марта 2019 года на уроке математики в школе Рамонского района. Из оконной рамы выпала секция - на голову ребенку, сидящему за партой около окна. 10-летнего мальчика с раной волосистой области головы отправили в больницу.

Следователи изучают работу образовательного учреждения, выясняют, почему в школе не обеспечили безопасность учебного процесса, опрашивают сотрудников и учеников, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области создал комиссию по внутреннему расследованию ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU