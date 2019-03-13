В школе под Воронежем оконное стекло разбило голову ученику
Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в школе - по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Инцидент произошел около 11.30 11 марта 2019 года на уроке математики в школе Рамонского района. Из оконной рамы выпала секция - на голову ребенку, сидящему за партой около окна. 10-летнего мальчика с раной волосистой области головы отправили в больницу.
Следователи изучают работу образовательного учреждения, выясняют, почему в школе не обеспечили безопасность учебного процесса, опрашивают сотрудников и учеников, сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области создал комиссию по внутреннему расследованию ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU