Воронежцы могут пожаловаться на замусоренные улицы в соцсеть мэрии
В группе мэрии Воронежа ВКонтакте объявили войну мусору на улицах столицы Черноземья. Всех горожан призвали писать комментарии к закрепленному посту, в которых надо размещать фото грязных мест Воронежа, или размещать фрагмент карты с пометкой, где выделяются проблемные участки, либо хотя бы адрес, где плохо убирают.
В городской администрации пообещали, что мэр Вадим Кстенин лично проинспектирует работу комбинатов благоустройства и проедет по наиболее замусоренным местам. Жителей улиц, где скопился мусор, которых минует вояж градоначальника, успокоили – информацию в любом случае передадут районных управам.
Горожане уже скинули жалобы на следующие замусоренные места:
сквер на улице 9 Января
три улицы на Машмете - Волгодонскую, Волжскую и Костромскую
тротуар на улице Хользунова возле отеля "О'Хара"
улицу Ленина, 43,
мусорку около строения № 65 а на улице Лизюкова
переулок Гвардейский, 1
территорию за заправкой ВТК (9 Января, 104) на улице Еремеева и в районе дома № 6 на Загородной
зеленую зону у съезда с Московского проспекта на улицу Шишкова
улицу Владимирского Невского, 73 возле школы № 1
улицу Еремеева между домами № 8 и 12 и улицу Гаршина.
Также жители центра города в тихом ужасе от состояния скамеек вдоль фасадов домов №1 и 2 на улице Мира у железнодорожного вокзала № 1. Зимой на них сваливали снег, а сейчас от него осталось много грязи и песка.
ИСТОЧНИК KP.RU