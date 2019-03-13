Воронежцы могут пожаловаться на замусоренные улицы в соцсеть мэрии

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-13T16:49:55+03:00

Такую картину после выходных можно наблюдать у многих воронежских многоэтажек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации анонсировали инспекционный проезд градоначальника Вадима Кстенина по плохо почищенным местам столицы Черноземья

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В группе мэрии Воронежа ВКонтакте объявили войну мусору на улицах столицы Черноземья. Всех горожан призвали писать комментарии к закрепленному посту, в которых надо размещать фото грязных мест Воронежа, или размещать фрагмент карты с пометкой, где выделяются проблемные участки, либо хотя бы адрес, где плохо убирают.

В городской администрации пообещали, что мэр Вадим Кстенин лично проинспектирует работу комбинатов благоустройства и проедет по наиболее замусоренным местам. Жителей улиц, где скопился мусор, которых минует вояж градоначальника, успокоили – информацию в любом случае передадут районных управам.

Горожане уже скинули жалобы на следующие замусоренные места:

сквер на улице 9 Января

три улицы на Машмете - Волгодонскую, Волжскую и Костромскую

тротуар на улице Хользунова возле отеля "О'Хара"

улицу Ленина, 43,

мусорку около строения № 65 а на улице Лизюкова

переулок Гвардейский, 1

территорию за заправкой ВТК (9 Января, 104) на улице Еремеева и в районе дома № 6 на Загородной

зеленую зону у съезда с Московского проспекта на улицу Шишкова

улицу Владимирского Невского, 73 возле школы № 1

улицу Еремеева между домами № 8 и 12 и улицу Гаршина.

Также жители центра города в тихом ужасе от состояния скамеек вдоль фасадов домов №1 и 2 на улице Мира у железнодорожного вокзала № 1. Зимой на них сваливали снег, а сейчас от него осталось много грязи и песка.

ИСТОЧНИК KP.RU