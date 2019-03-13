2019-03-13T15:53:00+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа, устроившая ДТП на улице Сакко и Ванцетти, ответит в суде за пьяное вождение

Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: nadyanadenka_driadaФото: nadyanadenka_driada
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42-летняя женщина, устроившая ДТП на улице Сакко и Ванцетти, ответит по административной статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

- Материалы дела направлены на рассмотрение в Мировой суд Центрального района, - отмечают в полиции.

Напомним, авария случилась 27 февраля примерно в 19.00. 42-летняя женщина, которая была за рулем «Ауди Q5», выехала на встречную полосу. Иномарка столкнулась с автомобилем «Шкода Фабиа». Потом ударило еще и «Тойоту Камри». Пострадали трое. Позже в сети опубликовали видео с места ДТП, на котором видно странное поведение владелицы «Ауди». Освидетельствование показало, что она была пьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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