В Воронежской области после закрытия сахарного завода лишились работы 195 человек

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-13T15:29:07+03:00

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В Аннинском районе 4 марта закрыли сахарный завод в селе Садовое. Сейчас там демонтируют оборудование. Компания «Продимекс» приняла такое решение еще в декабре 2018 года. Заводу уже 184 года, там давно не проводили модернизацию. Кроме того, предприятие было самым маленьким из 16, принадлежащих «Продимексу», - около двух тысяч тонн переработки сахарной свеклы в сутки и около 150 тысяч тонн за сезон. Не было на заводе цеха сушки и грануляции жома.

Лишились работы 195 человек – все они живут в селе Садовое, в котором всего-то 4,5 тысячи жителей. Если учесть, что классическая российская «ячейка общества» состоит из трех, а то и четырех человек, то выходит, что кормильцев лишилась по меньшей мере каждая девятая семья.

В Садовое приехали вице-губернатор Виталий Шабалатов, заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, глава района Василий Авдеев. Вместе с областными и местными чиновниками они обсудили сложившуюся ситуацию. Оказалось, что 29 человек из числа уволенных уже устроились на работу на реконструированный Перелешинский сахарный завод, еще 25 смогут прийти сюда в начале июня после открытия фасовочного цеха. Желающим предложили трудоустроиться на аналогичном заводе в Эртильском районе. Руководители «Продимекса» пообещали перевозить людей на эти два предприятия на служебных автобусах и повысить им зарплату до 30 процентов. В начале мая на открывающийся новый свеклоприемный пункт в соседнем селе Курлак смогут перейти 16 человек.

64 бывших работника завода сейчас стоят на учете в районной службе занятости. Те, кто не сможет быстро трудоустроиться, два месяца будут получать среднегодовую зарплату от завода и еще месяц – за счет службы занятости. В департаменте труда и занятости готовы провести переобучение и переподготовку 17 работников предпенсионного возраста.

Виталий Шабалатов озвучил позицию региональной власти и, в частности, губернатора. Он поставил задачу создать рабочие места для уволенных людей в Аннинском районе. В частности, найти инвестора, который развернул бы новое производство на месте закрытого сахарного завода. В выполнении этой задачи районной администрации обещали помочь областные власти.

Кроме того, по итогам совещания приняли решение перевести местную котельную, отапливающие социальные объекты Садового, с угля на газ. А еше пообещали выделить деньги из областной казны на окончание строительства водопровода в селе.

Также визитеры из Воронежа наведались в Садовскую среднюю школу № 1. Ее здание которой построено в 1930 году, в нем нет актового зала. Виталий Шабалатов поручил подготовить в текущем году проектно-сметную документацию для строительства новой школы на 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU