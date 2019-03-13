В Воронежской области «Ауди» вылетела в кювет: пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-13T15:10:34+03:00

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Панинском районе, где пострадали двое детей. Авария случилась около 8.00 13 марта на 281-м километре дороги «Курск-Борисоглебск». 39-летний водитель «Ауди-80», житель Липецкой области, двигавшийся в сторону Борисоглебска, не справился с управлением - машина оказалась в кювете.

Несмотря на то, что все были пристегнуты, пострадали три пассажира - 35-летняя женщина, 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, все - жители Липецкой области. Их доставили в больницу. Женщину после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU