Известного воронежского актера Валерия Потанина похоронят 15 марта

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-13T14:49:54+03:00

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Актера Кольцовского театра Валерия Потанина похоронят 15 марта. О кончине мэтра драматической сцены стало известно сегодня, 13 марта. Скоропостижная смерть артиста стала для всех шоком - до самых последних своих дней Валерий Потанин не прекращал работы на сцене театра, его ухода никто не ожидал. О причинах смерти пока ничего неизвестно.

Прощание с актером состоится 15 марта в театре драмы имени Кольцова (пр. Революции, 55), о времени начала гражданской панихиды театр сообщит дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU