2019-03-13T14:25:40+03:00
Общество

Обочины Курской и Тамбовской трасс под Воронежем превратились в свалки мусора

Экологи потребовали навести порядок
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской областифото с сайта Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области
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Недавний рейд сотрудников Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области обнаружил захламление территории вдоль федеральной трасс Р-298 «Курск-Борисоглебск» и Р-193 «Воронеж-Тамбов». Протяженность покрытых бытовыми отходами участков составила четыре и два километра соответственно. В первом случае покрытую мусором площадь оценили в 2,5 га, во втором – в 1 га.

Департамент направил в адрес ООО «Каскад», ООО «ПОЭТРО-ПОЛИГОН» и АО «Дороги Черноземья» письма с требованием собрать мусор с указанных территорий. Кроме того информацию о захламлении передали в управление Росприроднадзора по Воронежской области для принятия решений в пределах его полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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