Обочины Курской и Тамбовской трасс под Воронежем превратились в свалки мусора
Недавний рейд сотрудников Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области обнаружил захламление территории вдоль федеральной трасс Р-298 «Курск-Борисоглебск» и Р-193 «Воронеж-Тамбов». Протяженность покрытых бытовыми отходами участков составила четыре и два километра соответственно. В первом случае покрытую мусором площадь оценили в 2,5 га, во втором – в 1 га.
Департамент направил в адрес ООО «Каскад», ООО «ПОЭТРО-ПОЛИГОН» и АО «Дороги Черноземья» письма с требованием собрать мусор с указанных территорий. Кроме того информацию о захламлении передали в управление Росприроднадзора по Воронежской области для принятия решений в пределах его полномочий.
ИСТОЧНИК KP.RU