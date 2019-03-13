2019-03-13T14:25:17+03:00
Происшествия

Воронежский таксист открыл стрельбу по надоевшему пассажиру

Двое мужчин повздорили на Кольцовской
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Конфликт водителя такси и пассажира закончился стрельбой. Случай произошел 12 марта примерно в 15.00 на улице Кольцовской.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, 37-летний водитель такси и его пассажир по какой-то причине поссорились. В разгар конфликта таксист выхватил газовый пистолет и открыл стрельбу. Попал он в пассажира или нет, не сообщается; однако известно, что мужчина не пострадал.

Сотрудники полиции изъяли оружие у таксиста. В управлении МВД начали проверку, по ее итогам примут решение: заводить уголовное дело или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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