Воронежский таксист открыл стрельбу по надоевшему пассажиру

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-13T14:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Конфликт водителя такси и пассажира закончился стрельбой. Случай произошел 12 марта примерно в 15.00 на улице Кольцовской.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, 37-летний водитель такси и его пассажир по какой-то причине поссорились. В разгар конфликта таксист выхватил газовый пистолет и открыл стрельбу. Попал он в пассажира или нет, не сообщается; однако известно, что мужчина не пострадал.

Сотрудники полиции изъяли оружие у таксиста. В управлении МВД начали проверку, по ее итогам примут решение: заводить уголовное дело или нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник таксиста: как выглядит провинциальный Казанова, что не может забыть реаниматолог и кто украл сандалии у полицейских Водитель пересказывает подслушанные истории и откровенничает об особенностях ночной работы

ИСТОЧНИК KP.RU