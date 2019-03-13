2019-03-13T14:19:45+03:00
Общество

Воронежская облдума в 2018 году утвердила в должности мировых судей 27 кандидатов

В регионе продолжается работа по совершенствованию законодательства о мировых судьях, а также кадрового и материально-технического обеспечения деятельности судов, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Воронежская область в 2001 году стала одним из первых российских регионов, в котором своевременно и качественно была выполнена программа по созданию института мировой юстиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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