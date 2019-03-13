Воронежцам споет Денис Майданов

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-13T13:59:29+03:00

Изменить размер текста: A A

2 апреля в Воронеж с концертом приедет Денис Майданов. Вместе с новыми композициями, на концерте прозвучат все знаковые и любимые публикой хиты артиста, собранные из альбомов разных лет. Особое место, по традиции, будет отведено песням о любви. Предельная открытость и искренность, стопроцентная отдача и настоящий живой звук и драйв - это отличает музыкальные программы артиста.

За свою карьеру Денис Майданов написал и исполнил десятки песен, которые стали народными, и получил за них множество наград, в том числе «Песня года», «Золотой граммофон», «Шансон года». На его счету также множество хитов, исполняемых звездами российской эстрады, саундтреки к популярным фильмам и сериалам.

Концерт пройдет в ВКЗ 2 апреля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU