2019-03-13T13:55:25+03:00
Происшествия

"Есть прикурить?" Воронежский автослесарь продемонстрировал дистиллированный гоп-стоп

Жертва лишилась рюкзака с деньгами и документами
Виктор ПАВЛОВ
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24-летний парень возвращался домой по улице Пеше-Стрелецкой. Тут он увидел компанию молодых людей, один из которых подошел поближе и попросил прикурить.

- Получив отказ, неизвестный начал избивать молодого человека, а потом сорвал с его плеч рюкзак, в котором находились денежные средства и личные вещи, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и быстро нашли подозреваемого - уже судимого 19-летнего работника одного из автосервисов. Его задержали прямо на рабочем месте. По статье "Разбой" ему грозит до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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