На воронежской трассе поймали наркокурьера с 2,5 кг «синтетики»

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-13T13:51:17+03:00

За незаконный оборот запрещенных веществ мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

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Сотрудникам ГИБДД попался наркокурьер с крупной партией зелья. Автомобиль «Датсун Он-До», следовавший в южном направлении, стражи порядка остановили на 465-м километре автодороги М-4 «ДОН» в Рамонском районе. 26-летний водитель сразу заметно занервничал, что побудило полицейских досмотреть автомобиль. В итоге в салоне на резиновом коврике за передним пассажирским сиденьем обнаружили полиэтиленовый пакет порошкообразным веществом серого цвета. Экспертиза показала, что порошок является синтетическим наркотиком. Курьер вез 2,48 килограмма, что является особо крупным размером. Полицейские выяснили, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок.

За незаконный оборот запрещенных веществ мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU