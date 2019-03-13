2019-03-13T13:08:42+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет фестиваль «Крымская весна»

В парке у "Арены" запланирован большой праздник
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронеж присоединится к фестивалю «Крымская весна», который посвящен пятилетию возвращения Крыма в состав России.

С 16 по 18 марта в столице Черноземья пройдет около сотни мероприятий на открытых площадках, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях - городских клубах, школах и библиотеках, это выставки, мастер-классы, игровые программы, викторины, демонстрация исторических костюмов, концерты. Самым масштабным событием фестиваля станет развлекательная программа «Весна идет, весне дорогу!», которая запланирована 16 марта у ТРК «Арена», начало праздника в 12.00. Вход свободный.

Напомним, 16 марта 2014 года прошел референдум о присоединении Крыма к России, на основании результатов которого 17 марта провозглашена независимая Республика Крым. 18 марта подписан договор о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Спустя 23 года после распада СССР полуостров «вернулся в исконную гавань».

ИСТОЧНИК KP.RU

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