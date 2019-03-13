2019-03-13T13:09:32+03:00
Общество

Воронежские следователи возбудили дело по факту обрушения трубы на Еремеева

Руководители котельной ответят по статье "Нарушение требований охраны труда"
Виктор ПАВЛОВ
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Фото СУ СКР по Воронежской областиФото СУ СКР по Воронежской области
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"Нарушение требований охраны труда", - уголовное дело по такой статье завели в Следственном комитете спустя полтора месяца после ЧП на улице Еремеева. 31 января там рухнула труба котельной; одна из сотрудниц получила травму руки, другая тоже обратилась к врачам. Тепла тогда лишились восемь домов, отопление восстановили только ночью 1 февраля. Теперь ответственным грозит до года заключения.

- Следователь незамедлительно провел осмотр места происшествия, изъял документы, имеющие значение для расследования, опросил очевидцев. Из Государственной инспекции труда по Воронежской области истребованы материалы расследования несчастного случая на производстве и приобщены к уголовному делу. Расследование продолжается, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.

В начале марта в Ростехнадзоре определили, почему рухнула труба. Оказалось, что котлы эксплуатировали со значительным отклонением от требований заводской инструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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