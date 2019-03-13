Воронежские следователи возбудили дело по факту обрушения трубы на Еремеева
"Нарушение требований охраны труда", - уголовное дело по такой статье завели в Следственном комитете спустя полтора месяца после ЧП на улице Еремеева. 31 января там рухнула труба котельной; одна из сотрудниц получила травму руки, другая тоже обратилась к врачам. Тепла тогда лишились восемь домов, отопление восстановили только ночью 1 февраля. Теперь ответственным грозит до года заключения.
- Следователь незамедлительно провел осмотр места происшествия, изъял документы, имеющие значение для расследования, опросил очевидцев. Из Государственной инспекции труда по Воронежской области истребованы материалы расследования несчастного случая на производстве и приобщены к уголовному делу. Расследование продолжается, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.
В начале марта в Ростехнадзоре определили, почему рухнула труба. Оказалось, что котлы эксплуатировали со значительным отклонением от требований заводской инструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU