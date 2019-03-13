Скоропостижно скончался известный актер Воронежского драмтеатра

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-13T14:37:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Печальные вести пришли из Кольцовского театра. Не стало Валерия Потанина. Артист не пришел на репетицию в театр, не отвечал на звонки, когда пришли к нему домой, обнаружили тело. Валерий Потанин не дожил пару месяцев до 65-летия...

Вся творческая жизнь актера связана с Кольцовским театром, он пришел на службу в него сразу после окончания Воронежского института искусств в 1979 году. За 40 лет работы в нем сыграл сотни ярких ролей, в том числе Тишку в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина (1980), Дона Луиса в «Даме-невидимке» Кальдерона (1984), Егора в «Виноватых» Арбузова (1985), Костю в «Самоубийце» Эрдмана (1989), Голубкова в «Беге» Булгакова (1995), Карандышева в «Бесприданнице» Островского (1996), Яблокова в спектакле «Театральный романс» по Толстому (1997), Антонио в «Женитьбе Фигаро» Бомарше (1998), Досужева в "Доходном месте" Островского (1999), Петю Трофимова в спектакле «Вишневый сад» А. Чехова (2002), Короля Филиппа в спектакле «Лев зимой» Голдмена (2003), Херувима в «Зойкиной квартире» Булгакова (2003), Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя (2005), Шарикова в «Собачьем сердце» Булгакова (2008), Гремио в «Приручении строптивой» Застырца (2012), Короля Луи в "Как победить дракона" Работкина (2013), Джорджа Ралли в спектакле "Входит свободный человек" Тома Стоппарда (2014), Мэтра Блазиуса в «Любовью не шутят» Мюссе, Никанора Ивановича Анучкина в «Женитьбе» Гоголя), Шаафа в спектакле «Месяц в деревне» Тургенева, Первого актера в «Гамлете» Шекспира, Старика в «Куда летишь, кукушечка...» Горького.

Валерий Потанин и сам ставил спектакли, в частности был режиссером постановок "Как победить дракона" (2012), "Звездная сказка нового года" (2013), "7 секретов Новогодней планеты" (2014).

Народный артист России Валерий Потанин был неоднократным лауреатом местного театрального конкурса «Итоги сезона» и других конкурсов и фестивалей. В 2014 году его наградили медалью «За труды во благо Земли Воронежской».

О месте и времени прощания с актером в театре объявят в ближайшее время.

Светлая память…

ИСТОЧНИК KP.RU