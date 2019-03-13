На выезде из Воронежа "Лада" протаранила столб: трое пострадавших

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-13T12:31:45+03:00

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге

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Вчера, 12 марта, примерно в 23.40 рядом с автосалоном на Остужева произошло серьезное ДТП. ВАЗ-2113 двигался со стороны тамбовской трассы в сторону улицы Минской. По какой-то причине 20-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль протаранил столб. Пострадали водитель, 21-летний и 22-летний пассажиры.

Как предположил читатель "КП" Валерий, приславший нам фотографии с места аварии, одной из причин ДТП могло быть состояние дорожного покрытия.

- В этом месте дорога делает небольшой изгиб. При этом здесь регулярно образуется лужа. Вполне вероятно, что ночью дорога обледенела. Автомобиль, который на скорости совершал маневр, просто унесло.

В Госавтоинспекции напоминают: соблюдайте скоростной режим и не допускайте нарушений!

Фото читателя

ИСТОЧНИК KP.RU