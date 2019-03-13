2019-03-13T12:03:48+03:00
Общество

Дело главы воронежского "Дорожника" передали в суд

Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Оба подрядчика теперь отвечают перед закономОба подрядчика теперь отвечают перед закономФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Центральный районный суд поступило уголовное дело генерального директора фирмы "Дорожник". Его обвиняют в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, мужчина решил сэкономить на материалах для строительства дорог в рамках контракта с администрацией Воронежа. С августа по октябрь 2016 года компания работала над участком улицы 20-летия Октября, используя совсем не то покрытие, что предусматривал договор. Ущерб бюджету Воронежа составил 3 миллиона рублей.

Ранее осудили руководителя другой фирмы, работавшей над соседним участком улицы - "Спецдорсервис". Директор получил 2,5 года условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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