Дело главы воронежского "Дорожника" передали в суд
В Центральный районный суд поступило уголовное дело генерального директора фирмы "Дорожник". Его обвиняют в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, мужчина решил сэкономить на материалах для строительства дорог в рамках контракта с администрацией Воронежа. С августа по октябрь 2016 года компания работала над участком улицы 20-летия Октября, используя совсем не то покрытие, что предусматривал договор. Ущерб бюджету Воронежа составил 3 миллиона рублей.
Ранее осудили руководителя другой фирмы, работавшей над соседним участком улицы - "Спецдорсервис". Директор получил 2,5 года условно.
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ИСТОЧНИК KP.RU