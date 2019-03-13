В Воронеже «Фольксваген-Пассат» сбил 16-летнего подростка на «зебре»
Авария произошла накануне около 20.10 на улице Новосибирской. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, 50-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат», житель Новоусманского района, сбил пешехода. Им оказался 16-летний парень, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП подростка госпитализировали в медучреждение. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Всего за сутки в регионе зарегистрировали 92 ДТП, из них в областном центре - 71, на федеральных трассах - пять , в районах области - 16. В трех авариях травмы различной степени тяжести получили три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU