2019-03-13T11:46:54+03:00
Происшествия

В Воронеже «Фольксваген-Пассат» сбил 16-летнего подростка на «зебре»

Парня забрали в больницу
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Авария произошла накануне около 20.10 на улице Новосибирской. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, 50-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат», житель Новоусманского района, сбил пешехода. Им оказался 16-летний парень, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подростка госпитализировали в медучреждение. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 92 ДТП, из них в областном центре - 71, на федеральных трассах - пять , в районах области - 16. В трех авариях травмы различной степени тяжести получили три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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