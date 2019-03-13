В Воронеже подтвердился третий случай кори

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-13T10:04:39+03:00

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В Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области сообщили о том, что случай кори у ученика школы №80 подтвердился. Подозрение на заболевание появилось еще 5 марта. Семья мальчика - многодетная. Теперь под подозрением на корь находятся еще трое детей.

Всем непривитым от кори ученикам настоятельно рекомендуют срочно сделать прививки. Тем, кто ранее провел вакцинацию, инфекция не страшна.

Напомним, с начала этого года еще два ребенка заболели корью. Это дети из одной семьи, которым не проводили прививки. Ребята также посещали школу.

Все интересующие родителей вопросы, касающиеся профилактики кори, они могут задать по телефону "горячей линии" Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU