В Воронеже спортивный автомобиль с иностранными номерами протаранил припаркованные машины

СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-13T08:22:54+03:00

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В Воронеже "Ниссан GT-R" с иностранными номерами протаранил припаркованные автомобили. ДТП произошло в понедельник, 11 марта, на широком участке улицы Ломоносова (перед примыканием к Московскому проспекту).

Водитель спорткара по какой-то причине не справился с управлением и врезался в седан "Ровер", а также две другие легковушки. По официальным данным, никто не пострадал. Кроме, конечно, автомобилей. Судя по фотографиям с места ДТП, больше всего досталось самому спорткару.

В соцсетях пишут, что еще до аварии заметили эту машину на дороге. Водитель не отличался спокойным темпом езды.

Добавим, что цена на новый GT-R у официальных дилеров стартует с отметки 7626000 рублей.

Фото: Аварии | ДТП | Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU