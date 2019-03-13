В Воронеже спортивный автомобиль с иностранными номерами протаранил припаркованные машины
В Воронеже "Ниссан GT-R" с иностранными номерами протаранил припаркованные автомобили. ДТП произошло в понедельник, 11 марта, на широком участке улицы Ломоносова (перед примыканием к Московскому проспекту).
Водитель спорткара по какой-то причине не справился с управлением и врезался в седан "Ровер", а также две другие легковушки. По официальным данным, никто не пострадал. Кроме, конечно, автомобилей. Судя по фотографиям с места ДТП, больше всего досталось самому спорткару.
В соцсетях пишут, что еще до аварии заметили эту машину на дороге. Водитель не отличался спокойным темпом езды.
Добавим, что цена на новый GT-R у официальных дилеров стартует с отметки 7626000 рублей.
Фото: Аварии | ДТП | Воронежа
ИСТОЧНИК KP.RU