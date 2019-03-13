Воронежцы пожаловались на жуткие ямы на Машмете

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-13T07:00:55+03:00

Автомобилисты рассказывают о том, что постоянно пробивают колеса на этом участке

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Воронежцы пожаловались на ужасные ямы на дорогах в микрорайоне Машмет. Автомобилисты рассказывают о том, что на пути к кольцу на ВАИ они постоянно пробивают колеса и ломают машины. Гневный пост горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Нет сил больше терпеть! Участок дороги около Южного авторынка под мостом - это куча пробитых колёс, куча оторванных защит и других комплектующих автомобилей! Ямы ужасные. Когда попадаешь в них, кажется, что провалился в угольную шахту. Постоянные пробки, много ДТП. Сколько это будет продолжаться? - возмутились автолюбители.

В комментариях водители поддержали автора поста и отметили, что подобная ситуация наблюдается и в других районах города.

- То же самое на улице 9 Января на мосту. Просто нет слов, - высказались местные жители.

Также воронежцы предложили пострадавшим автомобилистам вызывать при поломках в этих местах ДТП, составлять протокол и требовать компенсацию. Горожане считают, что большое количество заявлений сможет ускорить ремонт дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU