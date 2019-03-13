В Воронеже женщина избила мать и забрала у нее искусственные цветы
62-летняя жительница Коминтерновского района пришла в полицию после конфликта с дочерью. Последняя требовала денег для покупки алкоголя. Мать не поддавалась на уговоры. Тогда дочка несколько раз ударила ее, а потом забрала товар, который та приготовила к продаже - искусственные цветы.
29-летнюю женщину, за плечами которой не одна судимость, задержали. Оказалось, цветы она уже успела продать. Деньги ушли на спиртное.
- Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU