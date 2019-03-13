В Воронеже женщина избила мать и забрала у нее искусственные цветы

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-13T09:29:05+03:00

Какая-нибудь история с кражей искусственных цветов могла бы быть комичной. Но не эта. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Она была готова на все ради спиртного

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62-летняя жительница Коминтерновского района пришла в полицию после конфликта с дочерью. Последняя требовала денег для покупки алкоголя. Мать не поддавалась на уговоры. Тогда дочка несколько раз ударила ее, а потом забрала товар, который та приготовила к продаже - искусственные цветы.

29-летнюю женщину, за плечами которой не одна судимость, задержали. Оказалось, цветы она уже успела продать. Деньги ушли на спиртное.

- Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU