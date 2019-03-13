2019-03-13T06:01:43+03:00
Общество

В Воронеже пешеход-нарушитель подставил водителя на деньги

Инцидент произошел на улице Верещагина
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежский автомобилист пожаловался на нерадивого пешехода, который подставил его под штраф. Об инциденте горожанин рассказал в популярной группе в соцсети.

Все произошло 4 марта. Автолюбитель ехал по улице Верещагина в тот момент, когда на проезжую часть выскочил пешеход и решил ее перейти в неположенном месте. Чтобы избежать аварии, горожанин объехал прохожего и свернул налево. В итоге водителю пришел штраф за вынужденное нарушение - поворот со второй полосы.

- Фото, для наших праведных пешеходов, которым все и вся мешает на тротуарах и пешеходных переходах. Объехал одного такого, повернул налево и получил штраф за поворот со второй полосы. Наверное давить нужно было? - написал воронежец.

Горожане предложили автолюбителю обжаловать штраф и предъявить фото. Но местный житель ответил, что больше потратит на бензин и решил оставить все, как есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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