Воронежский новичок «Краснодара» открыл счет голам за новый клуб

СЕГОДНЯ 21:33 2019-03-12T21:34:54+03:00

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Уроженец Воронежа, 21-летний полузащитник Дмитрий Скопинцев, забил гол в домашнем матче «Краснодара» с «Оренбургом».

Игра складывалась для клуба с юга России непросто. На 41 минуте игрок гостей Сутормин открыл счет, на 63-й бразильский россиянин Ари его сравнял. А на 73-й Петров классно навесил с правого фланга на Скопинцева, и Дмитрий ударил головой так мощно, как и ногой не всякий бы смог – 2:1. Любопытно, что в те же ворота в конце прошлого года воронежец уже забивал, только за другой клуб – «Ростов».

Увы, за минуту до окончания основного времени Ойеволе ударом пяткой все же сравнял счет. Однако своей игрой Скопинцев заслужил одну из самых высоких оценок в составе «Краснодара». Жаль, что его не дозаявили на Лигу Европы, в ответной встрече с «Валенсией» он явно не был бы лишним.

Напомним, Дмитрий Скопинцев перешел в «Краснодар» из «Ростова» за 4,4 миллиона евро. Это второй по стоимости внутренний российский переход в зимний перерыв. На первом месте трансфер Сердара Азмуна из казанского «Рубина» в питерский «Зенит» (12 миллионов).

Справка «КП»

Дмитрий Скопинцев до 13 лет занимался в воронежской СДЮСШОР. В 2010 году он оказался в системе московского «Динамо», через четыре года перешел в молодежку питерского «Зенита». Через год Дмитрий решил попробовать себя за границей – в немецком клубе «Лейпциг». Там он задержался всего месяц, его отправили в «Лиферинг» - команду первой лиги Австрии.

Летом 2016 года Скопинцев вернулся в Россию – в ФК «Ростов», был в аренде в калининградской «Балтике», потом вернулся. После перехода в «Краснодар» признался, что является приверженцем футбола с акцентом на атаку, так что новый клуб ему подходит идеально.

"Краснодар" - "Оренбург", 11.03.2019 г., гол Дмитрия Скопинцева.Скопинцев выводит команду вперед!

ИСТОЧНИК KP.RU