2019-03-12T20:09:25+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут автомобилиста, который сбил женщину и скрылся

Пешехода доставили в больницу
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Место ДТП. Фото ГУ МВД по Воронежской областиМесто ДТП. Фото ГУ МВД по Воронежской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 марта, примерно в 12.00 в Железнодорожном районе произошло ДТП с пешеходом. На улице Сосновой неизвестный водитель сбил 40-летнюю женщину и скрылся.

- Женщину госпитализировали с телесными повреждениями, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. - Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться возможных очевидцев ДТП. Если Вы обладаете какой-либо значимой информацией, просьба сообщить по телефону дежурной части ДПС: 269-60-36.

Добавим, что в 8.30 утра на улице Меркулова 29-летняя девушка на автомобиле "Лада-Приора" сбила 56-летнюю женщину. Та переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. Женщину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24