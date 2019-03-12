В Воронеже ищут автомобилиста, который сбил женщину и скрылся
Сегодня, 12 марта, примерно в 12.00 в Железнодорожном районе произошло ДТП с пешеходом. На улице Сосновой неизвестный водитель сбил 40-летнюю женщину и скрылся.
- Женщину госпитализировали с телесными повреждениями, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. - Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться возможных очевидцев ДТП. Если Вы обладаете какой-либо значимой информацией, просьба сообщить по телефону дежурной части ДПС: 269-60-36.
Добавим, что в 8.30 утра на улице Меркулова 29-летняя девушка на автомобиле "Лада-Приора" сбила 56-летнюю женщину. Та переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. Женщину доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU