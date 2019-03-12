Житель Воронежа чуть не лишился корейской иномарки из-за долга в 300 тысяч рублей
Более 300 тысяч рублей алиментов задолжал житель Воронежа. Мужчина всячески избегал встречи с судебными приставами и не откликался на настойчивые приглашения в отдел. Тогда пришлось идти на радикальные меры.
Как сообщают в региональном УФССП, сотрудники ведомства приехали к дому должника и нашли у подъезда его автомобиль - "Киа-Рио" 2012 года. Стоит эта машина, пожалуй, подороже 300 тысяч рублей. "Рио" арестовали и увезли.
- В случае неуплаты долга в течение десяти дней имущество будет передано на реализацию, - говорят в УФССП. - Кроме того, должник привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Ему назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU