2019-03-12T18:10:52+03:00
Происшествия

Девушка на "Приоре" сбила пешехода на воронежской парковке

Пострадавшую женщину отправили в больницу
Виктор ПАВЛОВ
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Сегодня, 12 марта, в 08.30 утра на улице Меркулова произошло ДТП с пешеходом. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

29-летняя девушка на автомобиле "Лада-Приора" двигалась по парковке от проходной предприятия "Автоматика" в сторону улицы Кулибина. По какой-то причине она не заметила пешехода - 56-летнюю женщину. Та переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

- Женщина-пешеход получила телесные повреждения, ее доставили в больницу. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорят в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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