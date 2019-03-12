Олени Воронежского заповедника попали в фотоловушку

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-12T17:05:58+03:00

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Лоси, косули и олени Воронежского заповедника частенько приходят к установленным в лесу ящикам с солью. Для многих животных такая подкормка очень полезна. Она укрепляет иммунитет и способствует нормализации роста рогов.

- Природных солонцов мало, поэтому на охраняемых территориях устраивают искусственные площадки, - рассказывает директор заповедника Анатолий Тарасов. - У нас используются несколько видов солонцов - например, открытый короб, установленный на столбе или глиняное корыто.

Около одного из солонцов установили фотоловушку. Она начала съемку, когда рядом появились прекрасные олени. Теперь за движениями грациозных животных можно понаблюдать на видео.

Олени 2019 Воронежский заповедник.И днем и ночью на один из солонцов, установленных на территории Воронежского заповедника, приходят подкрепиться копытные жители Усманского бора.

ИСТОЧНИК KP.RU