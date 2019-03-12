2019-03-12T16:51:48+03:00
Происшествия

За год 47 пассажиров воронежских маршруток получили травмы из-за падения

Число таких происшествий выросло на 123%
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Городской транспорт постоянно проверяют инспекторыГородской транспорт постоянно проверяют инспекторыФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В управлении ГИБДД по Воронежской области поделились статистикой об авариях с общественным транспортом за 2018 год. В регионе произошло 210 ДТП, в которых 23 человека погибли и 311 получили ранения.

Прирост таких аварий в областном центре составил более 18%. Маршрутки тормозили так, что пассажиры ломали кости: зафиксировано 47 случаев, когда падение людей в салоне закончилось травмами. Таких происшествий аж на 123% больше, чем в 2017 году. Столкновений транспортных средств, в которых пострадали люди, было 27 - на 35% больше показателей 2017.

- Основные причины неудовлетворительной ситуации с безопасностью перевозок находятся в экономической плоскости. Это стремление к максимальной прибыли при минимальных вложениях. Пока заработок формируется за счет количества перевезенных пассажиров, останутся «гонки», нарушения правил и ДТП, - завяил Евгений Шаталов, глава УГИБДД по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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