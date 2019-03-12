2019-03-12T16:25:09+03:00
Общество

Чтобы съесть блин, воронежцам пришлось сражаться, гнуться и переодеваться

В минувшую субботу, 9 марта, в Центральном парке города прошел веселый карнавал с затейливыми конкурсами
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Если выбирать самый веселый и исконно русский праздник, то первое, что приходит на ум, - это масленица. Воображение тут же рисует образ блина, нос начинает улавливать исходящий от него аромат, а во рту непроизвольно начинается слюноотделение. Чем больше людей, тем веселее масленица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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