Чтобы съесть блин, воронежцам пришлось сражаться, гнуться и переодеваться

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-12T16:25:09+03:00

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Если выбирать самый веселый и исконно русский праздник, то первое, что приходит на ум, - это масленица. Воображение тут же рисует образ блина, нос начинает улавливать исходящий от него аромат, а во рту непроизвольно начинается слюноотделение. Чем больше людей, тем веселее масленица.

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ИСТОЧНИК KP.RU