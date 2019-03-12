2019-03-12T14:49:53+03:00
Происшествия

"Геймеру" из Воронежской области, изрезавшему двух девушек ножом, добавили три года срока

Ранее мужчина получил пять лет тюрьмы
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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12 марта в областном суде рассмотрели дело 37-летнего жителя Семилук. Прокуратура не согласилась с вынесенным ранее приговором и потребовала его ужесточения.

Напомним, 15 июля прошлого года нетрезвый мужчина напал с ножом на трех девушек за то, что они мешали ему играть в компьютер. По словам "геймера", подруги слишком громко разговаривали и не реагировали на его замечания. Тогда он разозлился и решил их проучить. С собой прихватил холодное оружие. К счастью, рядом оказался неравнодушный парень, который и спас девушек.

В декабре прошлого года мужчину осудили на пять лет по двум статьям: "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Прокуратура нашла в его действиях признаки еще одной статьи: "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений". В итоге "геймер" получил более строгое наказание - 8 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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