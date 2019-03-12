Воронежец до полусмерти избил своего должника

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-12T14:38:27+03:00

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В январе 2019 года в больницу скорой помощи Воронежа доставили 53-летнего мужчину с многочисленными травмами, полученными в результате избиения. Оказалось, что он пострадал от рук своего товарища, которому задолжал деньги.

Полицейские установили, что потерпевший ранее занимал у знакомого деньги, но до сих пор не смог их вернуть. В день нападения приятели случайно встретились на улице и пошли вместе к общим знакомым. Там, в процессе распития спиртных напитков, кредитор припомнил долг товарищу и потребовал вернуть его. Однако потерпевший сослался на трудное материальное положение и отказался рассчитаться.

- После этого мужчина избил своего должника и ушел. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь и госпитализация, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемый почти два месяца скрывался от правосудия и был задержан только на днях. В полицейском участке неоднократно судимый за имущественные преступления и разбой 53-летний подозреваемый признался в совершении преступления. До решения суда его заключили под стражу. По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство», предусматривающей до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU