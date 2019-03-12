В Воронежской области на улице загорелся мужчина

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-12T13:44:33+03:00

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В понедельник, 11 марта 2019 года, жители райцентра Анна Воронежской области стали свидетелями попытки самосожжения. На улице Ватутина недалеко от вещевого рынка около 14.00 они заметили горящего мужчину. Очевидцы бросились спасать несчастного с помощью огнетушителей. Когда пламя потушили, пострадавшего доставили в районную больницу.

К сожалению, он получил слишком сильные ожоги, спасти его врачам не удалось. Во вторник, 12 марта, мужчина умер.

По факту ЧП следователи организовали проверку, по ее результатам примут процессуальное решение. Причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU