2019-03-12T13:47:11+03:00
Авто

Евгений Шаталов подтвердил, что ГИБДД будет передавать данные о нарушителях на платных парковках Воронежа

Комиссии районных управ получат информацию о собственнике автомобиля, если заведут административное дело
Станислав ШЕВЧЕНКО
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За нарушение правил платной парковки грозит полторы тысячи рублей штрафаЗа нарушение правил платной парковки грозит полторы тысячи рублей штрафаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Ранее в Министерстве юстиции РФ зарегистрировали приказ МВД "Об утверждении порядка предоставления информации о владельцах транспортных средств". Документ открывает дорогу штрафам за неоплату парковок в центре Воронежа.

Глава регионального УГИБДД Евгений Шаталов подтвердил эту информацию:

- В ближайшие дни приказ вступает в силу. Он определяет порядок предоставления сведений, относящимся к персональным данным, в установленном законом порядке. В рамках возбужденного административного дела мы будем передавать такие сведения в административные комиссии.

Срок давности по нарушениям оплаты парковки составляет два месяца. Получат ли штрафы те, кто стоял без оплаты на прошлой неделе? Вспомнят ли февральских нарушителей? Евгений Шаталов сообщил, что этот вопрос - к административным комиссиям. ГИБДД будет работать с теми материалами, которые они предоставят. "Механизмы взаимодействия будут налаживаться", - добавил глава УГИБДД.

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Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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