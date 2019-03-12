Неизвестный водитель разбил два авто, припаркованных на главной улице Воронежа

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-12T12:52:42+03:00

Авария произошла в ночь на 8 марта Фото: из архива «КП»

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Полицейские ищут свидетелей и виновника ДТП, который разбил две машины на проспекте Революции в Международный женский день. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, неустановленный водитель на неустановленной машине около половины первого ночи снес припаркованные у обочины «Ладу - Калину», принадлежащую 24-летней жительнице города, и «Фольксваген – Амарок» 27-летнего воронежца.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, но за чей счет восстанавливать побитые авто, неясно.

Если Вы стали свидетелями происшествия, Вам известны сведения о водителе, транспортном средстве или располагаете какой-либо оперативно-значимой информацией, просьба обратиться в УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU