2019-03-12T12:52:42+03:00
Происшествия

Неизвестный водитель разбил два авто, припаркованных на главной улице Воронежа

Полиция ищет очевидцев ДТП
Елена ФЕДЯШЕВА
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Авария произошла в ночь на 8 мартаАвария произошла в ночь на 8 мартаФото: из архива «КП»
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Полицейские ищут свидетелей и виновника ДТП, который разбил две машины на проспекте Революции в Международный женский день. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, неустановленный водитель на неустановленной машине около половины первого ночи снес припаркованные у обочины «Ладу - Калину», принадлежащую 24-летней жительнице города, и «Фольксваген – Амарок» 27-летнего воронежца.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, но за чей счет восстанавливать побитые авто, неясно.

Если Вы стали свидетелями происшествия, Вам известны сведения о водителе, транспортном средстве или располагаете какой-либо оперативно-значимой информацией, просьба обратиться в УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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