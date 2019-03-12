2019-03-12T12:21:34+03:00
Происшествия

СК: начальник новоусманской полиции заставил бизнесмена заплатить за ворота для своего райотдела

В районе под Воронежем это уже второй громкий скандал за последние полтора года
Юрий КОЗЛОВ
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В Следственном комитете утверждают, что Анатолий Уваров признал свою вину.В Следственном комитете утверждают, что Анатолий Уваров признал свою вину.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета пояснили, за что возбудили уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Новоусманскому району Анатолия Уварова по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии СК, начальник новоусманских стражей порядка принудил директора коммерческой организации заплатить 280 тысяч рублей за ворота и их установку в служебных помещениях райотдела полиции. При этом в Следственном комитете личного корыстного интереса в действиях Уварова не усмотрели. В СК утверждают, что начальник сделал это для повышения своего авторитета, ложно понимая интересы службы.

Сотрудники Следственного комитета вместе с сотрудниками регионального УФСБ, в разработке которых изначально было это дело, провели обыски в Новоусманском райотделе полиции, районной администрации и в местном отделе ГИБДД. Анатолий Уваров на допросе признал свою вину, арестовывать его не стали, однако на время расследования от обязанностей начальника отстранили. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В региональном ГУ МВД организовали свою служебную проверку.

В Новоусманском районе это уже второй громкий скандал за последние полтора года. Напомним, в середине августа 2017 года в Следственном комитете возбудили уголовное дело, главными фигурантами которого стали дочь в то время главы района Владимира Чернышова Любовь Овчинникова и руководитель финансового отдела районной администрации Лилии Киреевой. По данным СК, несколько жителей Новоусманского района при помощи должностных лиц администрации похитили более десятка участков, по документам проходивших как земля для инвалидов. Наделы, которые должны были достаться льготникам, перепродавались за хорошие деньги. Сами инвалиды при этом ставили подписи на нужных документах и получали скромное вознаграждение. Общая стоимость участков составила несколько миллионов.

После скандала с дочерью 26 сентября 2017 года Владимир Чернышов покинул свой пост. А 11 октября в Ленинском районном суде Любовь Овчинникову и Лилию Кирееву, до этого находившихся в СИЗО, отпустили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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