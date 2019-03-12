В Воронеже благоустроят территорию дома с башней на Девицком выезде

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-12T12:40:14+03:00

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Управа Ленинского района сообщила о планах по благоустройству территории многоэтажного дома №2 по улице Ворошилова – это знаменитая сталинская высотка с башней, одно из видовых мест города. Этот адрес для комплексного благоустройства предложили воронежцы и проект получил одобрение в рамках программы инициативного бюджетирования на 2020 год. Средства на его реализацию будут выделять из регионального бюджета. Какая это будет сумма, пока неизвестно, но речь, скорее всего, идет о нескольких миллионах рублей.

Планируется полностью заменить покрытие тротуарной части у фасада дома, выходящего на улицу Ворошилова, разбить газоны, посадить новые деревья, установить скамейки и уличное освещение. Кроме того, в рамках проекта, планируется выполнить эффектную декоративную подсветку здания в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU