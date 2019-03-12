2019-03-12T11:07:23+03:00
Общество

Анатолий Букреев покинет воронежское правительство 29 марта

Губернатор подписал соответствующий приказ
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта правительства Воронежской областифото с сайта правительства Воронежской области
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Первые сообщения о грядущем увольнении руководителя департамента экономического развития Воронежской области Анатолия Букреева появились еще в первых числах марта. Теперь же стало известно, что глава региона Александр Гусев подписал приказ об освобождении чиновника от занимаемой должности. 29 марта Анатолий Букреев покинет правительство Воронежской области по собственному желанию. Сейчас экс-руководитель официально находится в отпуске.

Временно исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель Анатолия Букреева Игорь Кумицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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