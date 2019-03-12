Жительница Воронежской области оговорила мужа за то, что сдал ребенка в приют

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-12T10:49:25+03:00

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Жительница села Березняги Петропавловского района жестоко отомстила 42-летнему гражданскому мужу за решение отдать их девятимесячную дочь в «Дом ребенка». Женщина пила, совершенно не заботилась о малышке и, вдобавок ко всему была лишена родительских прав. В октябре 2-18 года отец отвез ребенка в приют в Воронеж. Узнав об этом, мать пришла в ярость и решила отомстить сожителю.

- 7 декабря 2018 года обвиняемая сообщила в ОМВД России по Петропавловскому району о том, что накануне сожитель угрожал ей убийством, держа в руках нож, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - А затем женщина собственноручно написала заявление в ОМВД с просьбой привлечь к уголовной ответственности 42-летнего сожителя, который якобы высказывал в её адрес угрозы убийством, при этом размахивал ножом и порезал ей майку.

Женщина выслушала предупреждение полицейских об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, но не отказалась от своих планов. Когда же выяснилось, что никаких угроз со стороны мужа не было, женщина во всем призналась.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», - добавили в пресс-службе полиции. – Дело с обвинительным заключением направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU