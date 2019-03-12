2019-03-12T10:11:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области в одно утро горели «семерка» и "BMW Х5"

Никто из людей не пострадал
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, утром 12 марта в Воронежской области пожарным пришлось дважды тушить автомобили.

Первый вызов поступил в 6.46 с улицы 25 Января из Железнодорожного района. В припаркованном "BMW Х5" вспыхнул моторный отсек. К тушению привлекались восемь человек и две машины. Сам внедорожник спасли, но моторный отсек полностью выгорел.

В 8.14 спасатели Подгоренского района поспешили на вызов, поступивший с дороги Подгорное-Андреевка, где загорелся ВАЗ-2107. С огнем боролись четыре человека, но спасти «семерку» не удалось.

К счастью, никто из людей в этих пожарах не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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