В Воронежской области в одно утро горели «семерка» и "BMW Х5"
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, утром 12 марта в Воронежской области пожарным пришлось дважды тушить автомобили.
Первый вызов поступил в 6.46 с улицы 25 Января из Железнодорожного района. В припаркованном "BMW Х5" вспыхнул моторный отсек. К тушению привлекались восемь человек и две машины. Сам внедорожник спасли, но моторный отсек полностью выгорел.
В 8.14 спасатели Подгоренского района поспешили на вызов, поступивший с дороги Подгорное-Андреевка, где загорелся ВАЗ-2107. С огнем боролись четыре человека, но спасти «семерку» не удалось.
К счастью, никто из людей в этих пожарах не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU