На заводе в Воронежской области мужчину насмерть задавил КамАЗ
Трагедия произошла утром в погедельник
Несчастный умер до приезда врачейФото: из архива «КП»
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Трагический случай произошел 11 марта на территории завода, расположенного на улице Леваневского села Правая Хава Верхнехавского района. Ранним утром 58-летний местный житель, управляя трактором МТЗ-82, буксировал КамАЗ, за рулем которого находился его 52-летний коллега. В какой-то момент большегруз неожиданно откатился назад. 52-летний водитель выпал из кабины грузовика и попал под колеса. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда врачей.
Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU