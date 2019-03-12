На заводе в Воронежской области мужчину насмерть задавил КамАЗ

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-12T09:52:05+03:00

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Трагический случай произошел 11 марта на территории завода, расположенного на улице Леваневского села Правая Хава Верхнехавского района. Ранним утром 58-летний местный житель, управляя трактором МТЗ-82, буксировал КамАЗ, за рулем которого находился его 52-летний коллега. В какой-то момент большегруз неожиданно откатился назад. 52-летний водитель выпал из кабины грузовика и попал под колеса. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда врачей.

Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU