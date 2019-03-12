Жители воронежского райцентра попросили почистить реку и вывезти мусор

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-12T09:27:53+03:00

С таким обращением они пришли на прием к руководителю областного департамента экологии

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Жители Репьевки попросили руководителя департамента природных ресурсов и экологии посодействовать в очистке русла реки Потудань. По словам Алексея Карякина, для проведения таких работ, предварительно требуется комиссионно обследовать реку с привлечением специалистов для определения целесообразности очистки. А сделать это можно весной, после завершения паводка.

Другой вопрос, интересующий жителей райцентра, касался вывоза твердых бытовых отходов с территории сельских поселений. Алексей Карякин пояснил, что Репьевский район входит в состав Воронежского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера, в котором с 1 января 2019 года свою деятельность осуществляет региональный оператор по обращения с ТКО – ООО «Экотехнологии». В его обязанности входит сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на соответствующей территории. В задачи органов местного самоуправления входит организация мест сбора отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU